Азербайджанский гимнаст вышел в финал чемпионата Европы в Сочи

Азербайджанский гимнаст Михаил Малкин вышел в финал по прыжкам на акробатической дорожке чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Сочи, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На акробатической дорожке Михаил Малкин показал лучший результат в квалификации среди взрослых спортсменов - 76.200 балла, и занял лидирующую позицию.

В юниорском зачете по прыжкам на батуте Азербайджан представили Гусейн Аббасов, занявший 13 место в квалификации с результатом 96.195 балла (путевка во второй этап соревнований), Ниджат Мирзоев с результатом 89.875 балла (30 место) и Магсуд Магсудов, выступление которого судьи оценили на 60.070 балла (41 место).

Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Сочи проходит с 29 апреля по 2 мая 2021 года. В нем принимают участие спортсмены из 23 стран мира.

Азербайджан на чемпионате представляют: Ниджат Мирзоев, Гусейн Аббасов, Магсуд Магсудов, Селджан Магсудова, Гусеин Асадуллаев, Билал Гурбанов, Адиль Гаджизаде, Тофиг Алиев, Михаил Малкин.