Досрочно определился чемпион Италии по футболу

Миланский "Интер" впервые с 2010 года стал чемпионом Италии по футболу. За четыре матча до финиша чемпионата команда Антонио Конте стала недосягаемой для соперников, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Это стало известно после матча 34-го тура между "Сассуоло" и "Аталантой", который завершился со счетом 1:1. Занимающая второе место "Аталанта" набрала 69 очков и за четыре встречи до конца первенства потеряла шансы догнать лидирующий "Интер", в активе которого 82 очка.

Голом в составе "Аталанты" отметился Робин Госенс (32-я минута), у "Сассуоло" отличился Доменико Берарди (52). "Аталанта" и "Милан" имеют в активе по 69 очков, команда из Бергамо располагается на втором месте в турнирной таблице благодаря дополнительным показателям. Место в Лиге чемпионов следующего сезона из итальянских клубов пока обеспечил только "Интер". "Аталанта" в следующем туре 9 мая на выезде сыграет с "Пармой", "Сассуоло" в тот же день в гостях встретится с "Дженоа".

"Интер" стал чемпионом Италии в 19-й раз в своей истории и обогнал по этому показателю "Милан", который побеждал 18 раз. В девяти предыдущих сезонах титул неизменно выигрывал "Ювентус", в активе которого 36 побед в чемпионатах страны. "Интер" является трехкратным (1964, 1965, 2010) победителем Лиги чемпионов (до 1992 года турнир назывался Кубок европейских чемпионов) и обладателем Кубка УЕФА (1991, 1994, 1998). Трижды "Интер" выигрывал клубный чемпионат мира (1964, 1965, 2010).

Главный тренер "Интера" Антонио Конте в четвертый раз стал чемпионом Италии. Три предыдущих титула он выиграл, работая в "Ювентусе" (2012-2014). Также специалист привел "Челси" к победе в Английской премьер-лиге в сезоне-2016/17.