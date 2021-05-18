В Баку завершается подготовка к Гран-при Азербайджана Формулы-1

Работы в связи с проведением в Баку Гран-при Азербайджана Формулы-1 находятся на завершающей стадии, сообщили Trend в операционной компании Baku City Circuit, передает Day.Az.

Работы стартовали в начале апреля и идут по графику.

"Для организации гонок на высоком уровне проводятся необходимые мероприятия. В настоящее время вдоль дорог устанавливаются барьеры безопасности, завершается строительство пит-стопа и паддока. Работы будут полностью завершены до начала гоночной недели", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что в этом году в связи с пандемией гонки будут проходить без зрителей, поэтому установка трибун не предусмотрена.

"Сейчас на трассе ведутся некоторые ремонтно-восстановительные работы. Серьезных изъянов нет, но ежегодно для приведения трассы в готовность проводятся соответствующие работы по обновлению ее поверхности, участков. Эти работы также будут завершены до начала гоночной недели", - говорится в сообщении.

Напомним, что Гран-при Азербайджана Формулы-1 запланирован на 4-6 июня.