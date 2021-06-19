Гран-при Франции. Ферстаппен стал лучшим в третьей практике

Завершилась третья свободная практика седьмого этапа "Формулы-1" Гран-при Франции, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Лучшее время показал голландец Макс Ферстаппен, выступающий за команду Red Bull.

Макс Ферстаппен проехал самый быстрый круг за 1 минуту 31,300 секунды. Накануне Макс был третьим в первой практике и лучшим во второй. На втором месте финн Валттери Боттас из Mercedes. Третий результат у испанца Карлоса Сайнса из Ferrari.

Никита Мазепин из Haas выступил плохо - не сумел закончить практику. В итоге 20-е место. В первом свободном заезде российский гонщик был 18-м, а во втором - 20-м. Напарник Мазепина немец Мик Шумахер оказался 19-м.