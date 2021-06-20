20:43

Сборная Италии вышла вперед в матче против Уэльса в рамках Евро-2020. Пессина лёгким ударом ногой в дальний нижний угол перевёл мяч после навеса со штрафного Верратти.

20:05

Проходит матч сборных Италии и Уэльса. Встреча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы - 2020 пройдёт на стадионе "Олимпико" в Риме (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 20:00.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, обслуживает встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. Помогают ему ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Себастьян Георге. Резервный рефери - израильтянин Орель Гринфилд.

Напомним, в группе А, помимо итальянцев и валлийцев, выступают национальные команды Турции и Швейцарии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.

