Четвертое золото Азербайджана на юношеском ЕВРО по борьбе

В Самокове (Болгария) завершается юношеское первенство Европы по борьбе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, сегодня азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали четыре медали.

Рагим Гасанов (45 кг) и Фарид Халилов (60 кг) стали чемпионами, победив своих соперников в финале.

Парвиз Дадашов (51 кг) и Руслан Нуруллаев (71 кг) также одолели своих соперников, завоевав бронзовые медали.

Таким образом, борцы сборной Азербайджана завоевали четыре золотые, три серебряные и пять бронзовые медали первенства.

