https://news.day.az/sport/1354396.html Четвертое золото Азербайджана на юношеском ЕВРО по борьбе
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, сегодня азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали четыре медали.
Таким образом, борцы сборной Азербайджана завоевали четыре золотые, три серебряные и пять бронзовые медали первенства.
Четвертое золото Азербайджана на юношеском ЕВРО по борьбе
В Самокове (Болгария) завершается юношеское первенство Европы по борьбе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, сегодня азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали четыре медали.
Рагим Гасанов (45 кг) и Фарид Халилов (60 кг) стали чемпионами, победив своих соперников в финале.
Парвиз Дадашов (51 кг) и Руслан Нуруллаев (71 кг) также одолели своих соперников, завоевав бронзовые медали.
Таким образом, борцы сборной Азербайджана завоевали четыре золотые, три серебряные и пять бронзовые медали первенства.
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