https://news.day.az/sport/1367666.html Месси покинул "Барселону"
Месси покинул "Барселону"
Аргентинский нападающий Лионель Месси покинул испанский футбольный клуб "Барселона".
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба команды.
Клуб не смог заключить новый контракт с 34-летним футболистом из-за финансовых правил чемпионата Испании.
Месси выступал за "Барселону" всю профессиональную карьеру, он дебютировал в составе каталонской команды в октябре 2004 года.
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