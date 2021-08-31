https://news.day.az/sport/1374808.html Махир Эмрели в Польше отдал воинское приветствие азербайджанским солдатам
Махир Эмрели в Польше отдал воинское приветствие азербайджанским солдатам
Польский клуб "Легия" поделился фотографиями шести игроков, приглашенных в сборные.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, пост был опубликован в Instagram.
Примечательно, что польский клуб опубликовал снимок Махира Эмрели на фоне флага Азербайджана, отдающего воинское приветствие азербайджанским солдатам.
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