Сборная Италии по футболу продлила рекордную беспроигрышную серию до 37 матчей

Футболисты сборной Италии со счетом 5:0 нанесли поражение национальной команде Литвы в домашнем матче отборочной кампании чемпионата мира 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Два гола провел Мойзе Кин (11-я, 29-я минуты), по одному - Джакомо Распадори (24) и Джованни Ди Лоренцо (54).

Таким образом, сборная Италии довела до 37 серию матчей без поражений, улучшив установленный ею после ничьи (0:0) в предыдущем матче с Швейцарией рекорд мира. В последний раз Италия проигрывала 10 сентября 2018 года, уступив Португалии в матче Лиги наций УЕФА (0:1).