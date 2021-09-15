https://news.day.az/sport/1380036.html Роналду повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов
Роналду повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов
Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду повторил рекорд форварда французского ПСЖ Лионеля Месси по количеству команд, которым он забил в Лиге чемпионов.
Футболист открыл счет на 13-й минуте матча первого тура группового этапа турнира против швейцарского клуба "Янг Бойз".
Это 36-й клуб, в ворота которого Роналду забивал в матчах Лиги чемпионов.
Такому же количеству команд забивал Месси.
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