Роналду повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду повторил рекорд форварда французского ПСЖ Лионеля Месси по количеству команд, которым он забил в Лиге чемпионов.

Футболист открыл счет на 13-й минуте матча первого тура группового этапа турнира против швейцарского клуба "Янг Бойз".

Это 36-й клуб, в ворота которого Роналду забивал в матчах Лиги чемпионов.

Такому же количеству команд забивал Месси.