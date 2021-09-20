Сын Дэвида Бекхэма дебютировал в профессиональном футболе

Сын легенды английского футбола Дэвида Бекхэма Ромео дебютировал в профессиональном футболе в составе американской команды "Форт-Лодердейл". Об этом пишет The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Второй из трех сыновей известного спортсмена стал первым из его наследников, кто начал играть в профессиональном лиге. В воскресенье, 19 сентября, футбольный клуб "Форт-Лодердейл" выступил против "Торменты" в Первой лиге USL. Сын знаменитого игрока будет играть на правом фланге, как и его отец.

19-летний Ромео Бекхэм подписал первый профессиональный контракт в карьере 4 сентября. Ромео стал игроком "Форт Лодердейла", который выступает в третьем по значимости дивизионе США. Как считают эксперты, Ромео Бекхэм - универсальный правый полузащитник, способный сыграть как в атаке, так и в защите. После подписания контракта несколько недель молодой спортсмен усиленно тренировался с новой командой. Он прокомментировал перемены в жизни в Instagram. Бекхэм опубликовал фотографию с тренировки и подписал ее "Следуй за мечтой".