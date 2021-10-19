Олимпийский огонь передан организаторам Игр-2022

Олимпийский огонь, зажженный в Олимпии, передали на торжественной церемонии организаторам зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года, сообщили во вторник европейские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Церемония прошла на стадионе Панатинаикос. Глава Греческого олимпийского комитета и член МОК Спирос Капралос передал факел с огнем китайской делегации.

Между тем активисты во вторник призвали МОК отложить проведение зимней Олимпиады 2022 в Китае, чтобы выразить протест против действий Пекина в отношении уйгуров и жителей Тибета и Гонконга. В Пекине неоднократно заявляли, что обвинения в нарушении прав лишены оснований.

Зимние Олимпийские игры запланированы в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.