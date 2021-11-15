105-летняя американка установила мировой рекорд по бегу

Американка Джулия Хокинс (Julia Hawkins) по прозвищу "Ураган" (Hurricane) установила новый мировой рекорд в беге на 100 метров в своей возрастной группе. Об этом сообщает USA Today, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В возрасте 105 лет женщина преодолела дистанцию за 1 минуту и 2,95 секунды. Соревнования проходили в штате Луизиана 6 ноября. "Чем старше ты становишься, тем больше увлечений у тебя должно быть... Оставаться активной - одно из моих основных хобби", - рассказала спортсменка газете.

Забег проходил недалеко от дома детства Хокинс в Пончатауле, где она также преподавала в средней школе. Подбодрить пожилую участницу пришли некоторые из ее бывших учеников. Женщину пригласили участвовать в Национальных играх в Форт-Лодердейле, которые пройдут в мае 2022 года. "Ураган" пока не дала окончательного ответа.

Хокинс начала участвовать в соревнованиях по бегу, когда ей исполнилось 100 лет. До этого она занималась ездой на велосипеде.

В 2017 году она установила мировой рекорд в возрастной группе 100-104 года, когда она пробежала 100 метров за 40,12 секунд. В 2019 году она преодолела 100-метровую дистанцию за 46,07 секунд. Как призналась американка, она не бегает каждый день, однако старается оставаться активной и ежедневно проходить около одной мили (1,6 километра).