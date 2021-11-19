https://news.day.az/sport/1405381.html Азербайджанские шахматистки обыграли итальянскую команду на чемпионате Европы
Азербайджанские шахматистки обыграли итальянскую команду на чемпионате Европы
В шестом туре чемпионата Европы по шахматам в Словении женская сборная Азербайджана одержала очередную победу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, Ульвия Фаталиева победила Даниэлу Мовилеану, а Ханым Баладжаева сыграла вничью с Теа Гуэчи, Гюнай Мамедзаде с Мариной Брунелло, Гульнар Мамедова с Ольгой Зиминой.
Таким образом, азербайджанская команда одержала победу над сборной Италии со счетом 2,5:1,5.
Отметим, что в шестом туре мужская сборная Азербайджана сыграла вничью (2:2) с армянскими шахматистами.
В чемпионате Европы принимают участие 39 мужских и 29 женских команд. Чемпионат, состоящий из девяти туров, завершится 21 ноября.
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