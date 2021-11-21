https://news.day.az/sport/1406209.html "Барселона" победила "Эспаньол" в первом матче под руководством Хави
"Барселона" победила "Эспаньол" в первом матче под руководством Хави
Футболисты "Барселоны" со счетом 1:0 победили "Эспаньол" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс
Победу "Барсе" в каталонском дерби принес Мемфис Депай, реализовавший пенальти на 48-й минуте.
Этот результат позволил "Барселоне" набрать 20 очков и разместиться на шестой строчке в турнирной таблице. "Эспаньол" находится на 11-м месте, 17 баллов.
Для "Барселоны" этот матч стал первым под руководством Хави: 41-летний экс-полузащитник команды возглавил ее 6 ноября/
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