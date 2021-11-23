https://news.day.az/sport/1406836.html Азербайджанский борец Ислам Аббасов победил армянина во Франции - ВИДЕО
Азербайджанский борец Ислам Аббасов победил армянина во Франции - ВИДЕО
Во Франции стартовал клубный чемпионат по борьбе. В первом туре клуб Shiltgem, за который выступает азербайджанский борец греко-римского стиля Ислам Аббасов, встретился с клубомMets, передает Day.Az со ссылкой на сообщение пресс-службе Федерации борьбы.
Азербайджанский борец в весовой категории 87 кг провел два поединка. Сначала Аббасов выиграл всухую француза Соломона Энтони со счетом 8:0, затем - армянского атлета Эдгара Хачатряна - 6:3.
В итоге команда нашего соотечественника начала турнир с победы - 7:3.
Отметим, что чемпионат Франции продлится до конца декабря.
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