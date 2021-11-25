Месси сравнили с Роналду

Бывший полузащитник мадридского "Реала" и сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт поделился мнением об игре аргентинского нападающего Лионеля Месси во французском "Пари Сен-Жермен". Его слова приводит Mundo Deportivo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Бывший футболист "Реала" сравнил игрока ПСЖ с нападающим "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. "Криштиану Роналду, например, - хоть это и два совершенно разных игрока по своему типу - борется и хочет вывести команду на новый уровень. Месси временами просто ходит по полю, и я думаю: "Тебе не стыдно?"" - заявил ван дер Варт после поражения ПСЖ от "Манчестер Сити" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Я расстраиваюсь из-за Месси. Это большая жалость, потому что такой игрок никогда не родится снова", - добавил ван дер Варт и подчеркнул, что проблема заключается в наличии желания у Месси хорошо провести матч или его отсутствии.