https://news.day.az/sport/1409677.html Объявлен обладатель «Золотого мяча»
Объявлен обладатель «Золотого мяча»
Аргентинский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" - премии лучшему футболисту года по версии журнала France Football.
Как передает Day.Az, церемония вручения награды прошла в Париже.
Месси является рекордсменом по победам в этой премии. Ранее аргентинец удостаивался приза в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.
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