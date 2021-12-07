https://news.day.az/sport/1412606.html Азербайджанская гимнастка заняла первое место на международных соревнованиях в Польше - ФОТО
Азербайджанская гимнастка заняла первое место на международных соревнованиях в Польше - ФОТО
Азербайджанские спортсменки приняли участие в международном турнире по женской спортивной гимнастике Barborka Cup 2021, который прошел 4-5 декабря в польском городе Забже, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.
На соревнованиях нашу страну представляли Назенин Теймурова, Марьям Мусаева и Дуйгу Меджидзаде.
Назенин Теймурова, выступившая в возрастной категории "юниоры", с результатом 48.665 балла заняла первое место в многоборье.
Дуйгу Меджидзаде и Марьям Мусаева в многоборье заняли шестое и девятое место соответственно.
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