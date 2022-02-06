Шведский конькобежец выиграл золото, установив олимпийский рекорд

В воскресенье, 6 февраля, в Пекине (Китай) в рамках Олимпийских игр-2022 состоялись соревнования по конькобежному спорту среди мужчин на дистанции 5000 метров, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Победителем стал шведский спортсмен Нильс ван дер Пул, который установил новый олимпийский рекорд - 6:08.84. Он побил рекорд представителя Нидерландов Свена Крамера, который тот поставил на ОИ-2018 (6:09.76).

Нильс ван дер Пул во время соревнований / Источник: Getty Images

Для 25-летнего спортсмена эта медаль стала первой на Олимпийских играх и первой олимпийской золотой наградой. Ранее он брал золото только на чемпионате мира на дистанциях 5000 м и 10 0000 м.

Более того, ван дер Пул также владеет и мировым рекордом в этой дисциплине - в декабре 2021 года он преодолел 5000 м за 6:01.56.

Вторым стал спортсмен из Нидерландов Патрик Руст (+0.47), а бронза досталась норвежцу Хальгейру Энгебротена (+1.04).