Азербайджан заявил 26 борцов на первый рейтинговый турнир года

24-28 февраля в Стамбуле пройдет первый рейтинговый турнир года по борьбе - Мемориал Яшара Догу.



Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Объединенная организация борьбы (UWW) опубликовала список спортсменов, среди которых есть и азербайджанские борцы.



Это борцы вольного стиля Ислам Базарганов (61 кг), Али Рагимзаде, Ахмеднаби Гварзатилов (оба - 65 кг), Гитиномагомед Гаджиев (70 кг), Сослан Тигиев (74 кг), Гаджимурад Омаров (79 кг), Гаджимурад Магомедсаидов (86 кг), Шамиль Зубайров (97 кг) и борцы греко-римского стиля Ибрагим Нуруллаев (55 кг), Эльданиз Азизли (60 кг), Талех Мамедов, Мурад Мамедов (оба - 63 кг), Намаз Рустамов, Хасрат Джафаров (оба - 67 кг), Ульви Ганизаде (72 кг), Санан Сулейманов (77 кг), Тунджай Везирзаде, Рафик Гусейнов (оба - 82 кг), Ислам Аббасов (87 кг), Ариф Нифтуллаев, Мурат Локьяев (оба - 97 кг), Бека Канделаки (130 кг) и борчихи Тюркан Насирова (50 кг), Татьяна Воронцова (53 кг), Алена Колесник (59 кг), Элис Манолова (65 кг).