Состоялась церемония награждения победителей Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по спортивной гимнастике

В Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров 6-го Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по женской спортивной гимнастике и 27-го Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по мужской спортивной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Награды были разыграны в индивидуальном многоборье по нескольким возрастным группам.

Первое место на 27-м Первенстве Азербайджана и Чемпионате Баку по мужской спортивной гимнастике в возрастной категории "малыши" занял воспитанник Олимпийского спортивного комплекса Сумгайыта Омар Мамедли, второе - Гасан Гадиров, третье - Турал Оджаги.

Гадиров и Оджаги представляют Бакинскую школу гимнастики.

"Золото" 6-го Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по женской спортивной гимнастике в возрастной категории "дети" завоевала Милана Лойко, серебряная медаль - у Жасмин Алиевой, "бронза" досталась Хатире Рашидли. Все три гимнастки представляют клуб "Оджаг Спорт".

На высшую ступень пьедестала почета 27-го Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по мужской спортивной гимнастике в возрастной категории "дети" поднялся воспитанник клуба "Оджаг Спорт" Махир Салимов, на втором месте - Ильхам Салаев, третьим стал Гусейн Гахраманов.

Салаев и Гахраманов представляют Бакинскую школу гимнастики.

Золотую медаль 6-го Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по женской спортивной гимнастике в возрастной категории "пре-юниоры" завоевала Лейла Мамедзаде, "серебро" - у Альбины Алиевой, бронзовую медаль завоевала Хадиджа Аббасзаде. Гимнастки выступают за клуб "Оджаг Спорт".

Первое место на 27-м Первенстве Азербайджана и Чемпионате Баку по мужской спортивной гимнастике в возрастной категории "пре-юниоры" занял Мухамед Рустамзаде, второе - Рашид Алиев, третье - Давид Мамедов. Спортсмены представляют Бакинскую школу гимнастики.

Отметим, что в соревнованиях, которые проходят 25-26 марта, участвуют 69 спортсменов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, Олимпийский спортивный комплекс Сумгайыта, Специализированную детско-юношескую спортивную школу Олимпийского резерва Сумгайыта и город Балакен.

На соревнованиях гимнасты выступают в пяти возрастных категориях: "малыши" (мальчики 2013-2014 г.р./девочки 2014-2015 г.р.), "дети" (мальчики 2011-2012 г.р./девочки 2012-2013 г.р.), "пре-юниоры" (юноши 2009-2010 г.р./девушки - 2010-2011 г.р.), "юниоры" (юноши 2005-2008 г.р./девушки 2007-2009 г.р.), "взрослые" (юноши 2004 г.р. и старше/девушки 2006 г.р. и старше).

После двухлетнего перерыва благодаря смягчающим мерам в рамках особого карантинного режима зрители имеют возможность наблюдать за соревнованиями в Национальной арене гимнастики. Они должны иметь при себе действующий сертификат о вакцинации или иммунный сертификат, сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19, за исключением лиц, не достигших 18-летнего возраста.