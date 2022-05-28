https://news.day.az/sport/1466043.html Определился победитель квалификации Гран-при Монако "Формулы-1"
Определился победитель квалификации Гран-при Монако "Формулы-1"
Пилот команды "Феррари" монегаск Шарль Леклер в субботу занял первое место по итогам квалификации седьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Монако.
Леклер проехал лучший круг за 1 минуту 11,376 секунды. Вторым стал испанский гонщик "Феррари" Карлос Сайнс - младший (отставание - 0,225 секунды). Тройку лучших замкнул мексиканский пилот "Ред Булл" Серхио Перес (+0,253). Лидер общего зачета нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал четвертым (+0,290). Леклер выиграл пятый поул в текущем сезоне.
Гонка Гран-при Монако пройдет в воскресенье, начало - 17:00 по Баку.
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