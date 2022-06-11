Определилась первая тройка пилотов в квалификационном заезде "Формулы-1" в Баку

Завершилась квалификационная сессия пилотов на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2022 года.

Как передает Day.Az, квалификационная сессия длилась один час.

В рамках сессии, прошедшей в условиях напряженной борьбы, в первую тройку вошли пилоты Red Bull и Ferrari.

Так, в рамках первой тренировочной сессии быстрее всех добрался до финиша Шарль Леклер из Ferrari.

Пилот команды Red Bull Серхио Перес занял второе место, а его партнер по команде Макс Ферстаппен - третье.