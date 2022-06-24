Азербайджанская дзюдоистка стала чемпионкой Европы

Шесть азербайджанских дзюдоистов выступили во второй день первенства Европы среди юношей и девушек в Пореце (Хорватия).

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в весе до 66 кг Ниджат Нагиев прошел Саада Дикаева (Эстония) и Самуэля Хагера (Словения), выйдя в четвертьфинал. Здесь он встретился со своим товарищем по команде Абилем Юсубовым, который на пути к четвертьфиналу одолел Ираклием Гогинашвили (Великобритания) и Виктора Скерлева (Болгария).

Встреча двух азербайджанских дзюдоистов завершилась в пользу Нагиева, пробившегося в полуфинал, где он уступил Сабе Самадашвили (Грузия). В поединке за бронзу Ниджат победил Алексиса Ренарда (Франция).

А Юсубов в утешительном блоке выиграл у Самуэля Хагера (Словения), Федерико Нинфо (Италия), и Федерико Босиса (Италия), выиграв бронзу.

В категории до 73 кг Амиль Гаджизаде выиграл у Димитрия Савича (Босния и Герцеговина), Сальваторе Мазоллы (Италия) и Люка Дэвиса (Великобритания), выйдя в полуфинал. На этой стадии он проиграл Гиоргию Мишевилидзе (Грузия), а в схватке за бронзу уступил Яниву Агронову (Израиль).

А Сулейман Алиев справился с Лукой Джавахишвили (Грузия) и Симоном Муресаном (Румыния), в четвертьфинале уступив Михайло Симину (Сербия), а утешиловке - Яниву Агронову (Израиль).

В зачете среди девушек Вусаля Гаджиева (52 кг) стартовала с победы над Деницой Георгиевой (Болгария), после чего проиграла Лауре Игас (Венгрия) и отправилась в утешительные схватки. Здесь Гаджиева одолела Сандру Попович (Босния и Герцеговина) и Лин Мартенс (Бельгия), но затем проиграла Микеле Терранове (Италия).

Фидан Ализаде (57 кг) победила Хелену Роттенхоффер (Австрия), Масу Славинец (Словения) и Анну Гулите (Латвия), выйдя в финал. Здесь она победила Инес Богнар (Венгрия), выиграв золото.

Отметим, что после первого дня в активе нашей команды было четыре награды: золото выиграли Шаин Оруджзаде (55 кг) и Низами Имранов (60 кг), серебро у Айдан Велиевой (48 кг), а бронзу примерил Магомед Мамишев (50 кг).