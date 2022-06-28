Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе стартовала на чемпионате Европы с двумя золотыми медалями

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала две золотые медали на юношеском чемпионате Европы (U-20) в Риме.

Как сообщает во вторник Trend, азербайджанский борец греко-римского стиля Нихад Гулузаде (55 кг) после победы над французом Айвилем Фуаке (9:0) одержал победу над украинцем Николаем Хаврицким (3:1). Гулузаде, который в полуфинале оказался сильнее немца Георгиоса Скарпелло (5:1), вышел в финал. В решающем противостоянии представитель сборной Азербайджана встретился с Денисом Михаем из Румынии. Азербайджанский борец, победивший своего соперника со счетом 10:1, стал чемпионом Европы.

Член сборной Азербайджана Лачин Велиев (87 кг) в одной восьмой финала оказался сильнее украинца Никиты Алексеева (8:5). В четвертьфинале он победил шведа Альгота Кельмана - 4:1, а в полуфинале обыграл армянина Вигена Назаряна - 3:1. В финале азербайджанский борец победил Патрика Гордана из Румынии со счетом 3:1 и занял первое место.