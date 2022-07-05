Хабиб Нурмагомедов заявил о желании провести бой с Майклом Джорданом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, с кем был хотел провести поединок, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Выбор российского бойца пал на легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) - Майкла Джордана.

"Я бы провел поединок против Майкла Джордана. Почему он? Да не знаю. Просто думаю, что мог бы перевести его в партер", - передает слова Нурмагомедова Bloody Elbow.

Хабиб провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. Абдулманап Нурмагомедов - отец и тренер Хабиба - скончался летом 2020 года из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Джордан - легенда баскетбола. Он шесть раз выигрывал Национальную баскетбольную ассоциацию в составе "Чикаго Буллз", дважды становился олимпийским чемпионом. Также он - член Зала славы баскетбола имени Нейсмита.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не стал соглашаться со словами менеджера Али Абдель-Азиза, который заявил, что россиянин легко победит Исраэля Адесанью.