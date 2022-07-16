Окончательный список потенциальных соперников "Карабаха" по 3-му квалификационному раунду Лиги чемпионов

Стал известен окончательный список потенциальных соперников азербайджанского "Карабаха" по 3-му квалификационному раунду Лиги чемпионов по футболу.

Как передает Day.Az, в преддверии жеребьевки 3-го раунда, которая пройдет 18 июля, УЕФА поделил команды на отдельные группы сеяных и несеяных команд. В случае, если "Карабах" во 2-м раунде одолеет швейцарский "Цюрих", ему в соперники достанется один из следующих коллективов: победитель матча "Лудогорец" (Болгария) - "Шэмрок Роверс" (Ирландия), "Ференцварош" (Венгрия) - "Слован" (Словакия), "Аполлон" (Кипр).

