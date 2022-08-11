https://news.day.az/sport/1486439.html Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов завоевал "золото" на V Играх исламской солидарности
Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов завоевал "золото" на V Играх исламской солидарности
Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов завоевал "золото" на V Играх исламской солидарности
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, член сборной Азербайджана по мужской спортивной гимнастике Иван Тихонов занял первое место в опорном прыжке.
Напомним, что ранее Тихонов завоевал "серебро" в многоборье.
Отметим, что сегодня азербайджанские спортсмены выступают на Играх в соревнованиях по стендовой стрельбе, атлетике, тхэквондо, борьбе, волейболу, гандболу, пара-плаванию, пара-стрельбе из лука, настольному теннису, гимнастике, паралимпийской атлетике и в велогонке.
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