Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов завоевал "золото" на V Играх исламской солидарности

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, член сборной Азербайджана по мужской спортивной гимнастике Иван Тихонов занял первое место в опорном прыжке.

Напомним, что ранее Тихонов завоевал "серебро" в многоборье.

Отметим, что сегодня азербайджанские спортсмены выступают на Играх в соревнованиях по стендовой стрельбе, атлетике, тхэквондо, борьбе, волейболу, гандболу, пара-плаванию, пара-стрельбе из лука, настольному теннису, гимнастике, паралимпийской атлетике и в велогонке.