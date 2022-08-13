Звезда рестлинга заявил о желании драться в UFC

Американский профессиональный рестлер Бобби Лэшли признался, что желает вновь подраться по правилам смешанных единоборств (MMA). Его слова приводит Fightful, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

46-летний звезда WWE заявил, что даже говорил на эту тему со своим бывшим боссом Винсом Макмэном. Лэшли просил возможности дать ему выступить в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Боец отметил, что продолжает тренироваться в MMA, а в его зале есть представители UFC. "Это сидит во мне, мне хочется вновь выйти в клетку", - подчеркнул Лэшли.