https://news.day.az/sport/1486855.html Звезда рестлинга заявил о желании драться в UFC
Звезда рестлинга заявил о желании драться в UFC
Американский профессиональный рестлер Бобби Лэшли признался, что желает вновь подраться по правилам смешанных единоборств (MMA). Его слова приводит Fightful, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
46-летний звезда WWE заявил, что даже говорил на эту тему со своим бывшим боссом Винсом Макмэном. Лэшли просил возможности дать ему выступить в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Боец отметил, что продолжает тренироваться в MMA, а в его зале есть представители UFC. "Это сидит во мне, мне хочется вновь выйти в клетку", - подчеркнул Лэшли.
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