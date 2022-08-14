В Альпах погибла чемпионка мира по ски-альпинизму

Французские спасатели обнаружили тела двух человек на одном из склонов горного массива Монблан (Альпы - ред.) близ коммуны Шамони, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает региональная газета Le Dauphiné, одной из погибших оказалась чемпионка мира по ски-альпинизму Адель Миллоз.

Обстоятельства трагедии до сих пор не установлены. По предварительным данным, 26-летняя спортсменка следовала вместе с инструктором по стандартному маршруту восхождения на пик Пэнь (Peigne), который считается классическим и не представляющим особой опасности.

Тревогу забили туристы, которые взобрались на вершину в пятницу днем. Спасателям пришлось также эвакуировать и их, поскольку они не могли спуститься, будучи в состоянии шока после увиденного.

Адель Миллоз одержала две победы на чемпионате мира по ски-альпинизму 2017 года в спринте и индивидуальной гонке, также выигрывала спринт на чемпионате Европы 2018 года и была трехкратным золотым призером чемпионата Франции того же года. 15 августа уроженка департамента Савойя должна была сдавать экзамен по профессии горного гида в Национальной школе лыжного спорта и альпинизма (ENSA) в Шамони.