https://news.day.az/sport/1487139.html Азербайджанская спортсменка по фехтованию на саблях выиграла серебряную медаль Исламиады - ФОТО
Азербайджанская спортсменка по фехтованию на саблях выиграла серебряную медаль Исламиады - ФОТО
Азербайджанская спортсменка по фехтованию на саблях Палина Каспиарович выиграла серебряную медаль V Игр Исламской солидарности.
Как сообщает в воскресенье Trend, она со счётом 14:15 уступила турецкой спортсменке Ирине Шчукле.
Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.
Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.
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