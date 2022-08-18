В Баку пройдет фестиваль по дисциплине "Гимнастика для всех"
9 сентября на Приморском бульваре (за Азербайджанским государственным кукольным театром имени Абдуллы Шаига) в Баку состоится фестиваль по дисциплине "Гимнастика для всех", посвященный 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана (AGF), сообщили Day.Az в четверг в пресс-службе AGF.
В мероприятии примут участие члены сборной команды по данной дисциплине, представители клуба "Ocaq Sport", а также спортсмены из регионов республики. На фестивале под музыкальное сопровождение будут представлены различные выступления.
Вход будет свободным.
Цель организации мероприятия - пропаганда занятий гимнастикой среди населения, здорового образа жизни, эффективного проведения досуга.
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