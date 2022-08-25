https://news.day.az/sport/1490012.html Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА - РЕЗУЛЬТАТЫ
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА - РЕЗУЛЬТАТЫ
25 августа в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Day.Az представляет результаты жеребьевки Лиги чемпионов сезона-2022/23:
Группа А: "Аякс", "Ливерпуль", "Наполи", "Рейнджерс".
Группа В: "Порту", "Атлетико", "Байер", "Брюгге".
Группа С: "Бавария", "Барселона", "Интер", "Виктория" Пльзень.
Группа D: "Айнтрахт", "Тоттенхэм", "Спортинг", "Марсель".
Группа E: "Милан", "Челси", "Зальцбург", "Динамо" Загреб.
Группа F: "Реал", "Лейпциг", "Шахтер", "Селтик".
Группа G: "Манчестер Сити", "Севилья", "Боруссия" Дортмунд, "Копенгаген".
Группа H: "ПСЖ", "Ювентус", "Бенфика", "Маккаби" Хайфа.
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