Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА
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25 августа в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. 

Day.Az представляет результаты жеребьевки Лиги чемпионов сезона-2022/23:

Группа А: "Аякс", "Ливерпуль", "Наполи", "Рейнджерс".

Группа В: "Порту", "Атлетико", "Байер", "Брюгге".

Группа С: "Бавария", "Барселона", "Интер", "Виктория" Пльзень.

Группа D: "Айнтрахт", "Тоттенхэм", "Спортинг", "Марсель".

Группа E: "Милан", "Челси", "Зальцбург", "Динамо" Загреб.

Группа F: "Реал", "Лейпциг", "Шахтер", "Селтик".

Группа G: "Манчестер Сити", "Севилья", "Боруссия" Дортмунд, "Копенгаген".

Группа H: "ПСЖ", "Ювентус", "Бенфика", "Маккаби" Хайфа.