https://news.day.az/sport/1497953.html Немецкий мотогонщик погиб во время тренировки
Немецкий мотогонщик погиб во время тренировки
Немецкий мотогонщик Леон Лангштедтлер погиб во время тренировочного заезда на этапе чемпионата Германии, проходящего в Хоккенхайме, пишет Motorsport-Total, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
24-летний спортсмен упал при прохождении трассы, и в него врезался гонщик Даниэль Киргхоф. Несмотря на усилия врачей, от полученных травм Лангштедтлер скончался.
Вероятнее всего, гонка в Хоккенхайме после произошедшего будет отменена.
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