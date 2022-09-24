Немецкий мотогонщик погиб во время тренировки

Немецкий мотогонщик Леон Лангштедтлер погиб во время тренировочного заезда на этапе чемпионата Германии, проходящего в Хоккенхайме, пишет Motorsport-Total, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

24-летний спортсмен упал при прохождении трассы, и в него врезался гонщик Даниэль Киргхоф. Несмотря на усилия врачей, от полученных травм Лангштедтлер скончался.

Вероятнее всего, гонка в Хоккенхайме после произошедшего будет отменена.