https://news.day.az/sport/1512938.html Роналду опубликовал пост, посвященный старту сборной Португалии на ЧМ-2022
Роналду опубликовал пост, посвященный старту сборной Португалии на ЧМ-2022
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в Twitter опубликовал пост, посвященный старту его команды на чемпионате мира в Катаре, передает Day.Az.
"Хорошая энергия, хорошие чувства, та же приверженность и концентрация, которую мы вкладываем в каждый вызов. Фокус! Воля! Вера! Где бы это ни было, Португалия всегда!" - написал Роналду.
На турнире португальцы сыграют в группе Н с Южной Кореей, Ганой и Уругваем.
Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".
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