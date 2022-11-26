ЧМ-2022: Польша - Саудовская Аравия: Пётр Зелиньски открыл счёт в матче
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Полузащитник сборной Польши Пётр Зелиньски открыл счёт в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре со сборной Саудовской Аравии.

17:01

Начался матч группы C чемпионата мира между сборными Польши и Саудовской Аравии, передает Day.Az.