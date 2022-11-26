https://news.day.az/sport/1514625.html ЧМ-2022: Польша - Саудовская Аравия: Пётр Зелиньски открыл счёт в матче - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
ЧМ-2022: Польша - Саудовская Аравия: Пётр Зелиньски открыл счёт в матче - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
Полузащитник сборной Польши Пётр Зелиньски открыл счёт в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре со сборной Саудовской Аравии.
17:01
Начался матч группы C чемпионата мира между сборными Польши и Саудовской Аравии, передает Day.Az.
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