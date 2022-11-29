Семьи игроков сборной Ирана столкнулись с давлением перед матчем с США

Семьи футболистов сборной Ирана столкнулись с давлением властей перед матчем с Соединенными штатами Америки на чемпионате мира - 2022.

Как сообщает в Twitter репортер Наташа Бертран со ссылкой на корреспондента CNN Сэма Кили, родным игроков угрожают заключением в тюрьмах и пытками, если сами футболисты не будут "вести себя правильно", передает Day.Az.

Также сообщается, что десятки офицеров Корпуса стражей исламской революции ведут наблюдение за футболистами в Катаре. Игрокам запретили покидать расположение команды и вступать в контакты с иностранцами.

Сборные США и Ирана проведут очную встречу в третьем туре группового раунда чемпионата мира 29 ноября. Игра начнется в 23:00 по бакинскому времени.