Определились 14 участников плей-офф ЧМ-2022 по футболу

1 декабря состоялись матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира в группах F и E.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, по его итогам определились ещё четыре участника плей-офф турнира в Катаре.

Сборная Японии, которая обыграла Испанию со счётом 2:1, смогла обеспечить себе первое место квартета E. Сборная Испании, несмотря на поражение от Японии, заняла первую строчку и выйдет в матчи на выбывание с первого места.

В группе F национальная команда Марокко смогла выйти с первого места, обыграв Канаду - 2:1. В параллельной встрече Бельгия сыграла вничью с Хорватией. Однако в 1/8 финала вышла именно Хорватия

Ранее в плей-офф вышли Бразилия, Португалия, Нидерланды, Сенегал, Англия, США, Аргентина, Польша, Франция и Австралия.