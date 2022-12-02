Определились 14 участников плей-офф ЧМ-2022 по футболу - СПИСОК
1 декабря состоялись матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира в группах F и E.
Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, по его итогам определились ещё четыре участника плей-офф турнира в Катаре.
Сборная Японии, которая обыграла Испанию со счётом 2:1, смогла обеспечить себе первое место квартета E. Сборная Испании, несмотря на поражение от Японии, заняла первую строчку и выйдет в матчи на выбывание с первого места.
В группе F национальная команда Марокко смогла выйти с первого места, обыграв Канаду - 2:1. В параллельной встрече Бельгия сыграла вничью с Хорватией. Однако в 1/8 финала вышла именно Хорватия
Ранее в плей-офф вышли Бразилия, Португалия, Нидерланды, Сенегал, Англия, США, Аргентина, Польша, Франция и Австралия.
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