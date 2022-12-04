Определилась первая пара четвертьфиналистов чемпионата мира в Катаре

Завершились два матча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. В четвертьфинал пробились сборные Нидерландов и Аргентины, которые сыграют друг с другом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, матч пройдёт 9 декабря, начало запланировано на 23:00 по Баку.

Команда Луи ван Гала уверенно обыграла сборную США благодаря голам Мемфиса Депая, Дейли Блинда и Дензела Думфриса. Единственный мяч американцев на счету Хаджи Райта. "Оранжевые" не проигрывают уже в 11 мачтах чемпионатов мира подряд - это их лучшая серия в истории.

Аргентина была сильнее Австралии. Счёт открыл форвард Лионель Месси, который провёл 1000-й матч в профессиональной карьере. Укрепил преимущество аргентинцев Хулиан Альварес, который воспользовался ошибкой голкипера автралийцев Мэтью Райана. На 77-й минуте Крейг Гудвин отыграл один мяч, но большего австралийцам добиться не удалось. Итог - 2:1 - победа Аргентины.