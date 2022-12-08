Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании по футболу
Луис Энрике завершил работу на посту главного тренера сборной Испании. Об этом сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
6 декабря в матче 1/8 финала чемпионата мира - 2022 в Катаре испанцы уступили сборной Марокко в серии пенальти. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказалась африканская команда - 3:0.
Теперь в 1/4 финала ЧМ-2022 марокканцы сыграют с Португалией. Встреча состоится 10 декабря. Начало в 19.00 по бакинскому времени.
Три другие четвертьфинальные пары составили: Аргентина - Нидерланды (9 декабря), Бразилия - Хорватия (9 декабря) и Франция - Англия (10 декабря).
Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".
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