Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании по футболу

Луис Энрике завершил работу на посту главного тренера сборной Испании. Об этом сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

6 декабря в матче 1/8 финала чемпионата мира - 2022 в Катаре испанцы уступили сборной Марокко в серии пенальти. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказалась африканская команда - 3:0.

Теперь в 1/4 финала ЧМ-2022 марокканцы сыграют с Португалией. Встреча состоится 10 декабря. Начало в 19.00 по бакинскому времени.

Три другие четвертьфинальные пары составили: Аргентина - Нидерланды (9 декабря), Бразилия - Хорватия (9 декабря) и Франция - Англия (10 декабря).

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".