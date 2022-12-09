Анчелотти выбрал между Месси и Марадоной

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти сделал выбор между форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси и ее бывшим футболистом Диего Марадоной, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Марадона или Месси? Что за вопрос? Я играл против Диего, из любви к нему выберу его", - приводит слова итальянца Corriere dello Sport.

Лионель Месси в составе сборной Аргентины пробился в четвертьфинал чемпионата мира - 2022 в Катаре, где встретится с Нидерландами. Игра состоится 9 декабря. Начало в 23:00 по бакинскому времени.

Матч 1/8 финала против Австралии стал для 35-летнего Мессии 1000-м в карьере.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".