Сразу семь футболистов покинут "Челси"

"Челси" планирует серьезно обновить состав во время зимнего и летнего трансферных окон, сообщает Day.Az со ссылкой на газету The Telegraph.

Руководство клуба определило семь игроков, с которыми не прочь расстаться. Это Хаким Зиеш, Кай Хаверц, Кристиан Пулишич, Калиду Кулибали, Жоржиньо, Сесар Аспиликуэта и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Шесть футболистов из этого списка могут быть отданы в аренду или проданы. С итальянцем Жоржиньо "Челси" планирует расстаться летом после окончания действия контракта.

При этом "Челси" рассчитывает продолжить сотрудничество с Мэйсоном Маунтом и Н'Голо Канте и готов продлить с ними соглашения.

"Челси" занимает десятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). В 18 матчах лондонская команда одержала семь побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела семь поражений. 12 января "Челси" на выезде проиграл "Фулхэму" - 1:2.