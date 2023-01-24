https://news.day.az/sport/1531140.html "Карабах" готовится подписать нападающего сборной Албании
24-летний Джиджа ранее выступал на родине за "Лачи" и "Тирану".
"Карабах" готовится подписать нападающего сборной Албании
Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" готовится пополнить свои ряды еще одним легионером.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, агдамцы вскоре подпишут вингера сборной Албании Редона Джиджу. Ожидается, что после прохождения медобследования с ним будет подписан контракт.
24-летний Джиджа ранее выступал на родине за "Лачи" и "Тирану".
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