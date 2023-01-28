Новые часы Роналду, посвященные Саудовской Аравии, стоят $780 тыс

У Роналду появились часы за $780 тыс. посвященные Саудовской Аравии. Корпус изготовлен из 18-каратного белого золота и 388 драгоценных цаворитов. Такие зеленые камни встречаются в 200 раз реже изумрудов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, часы компания Jacob&Co сделала в единственном экземпляре специально для футболиста. Роналду переехал в Саудовскую Аравию в начале года. Ранее футболист подписал контракт с клубом Al Nasr.