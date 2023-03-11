В Национальной арене гимнастики в Баку в рамках Кубка мира FIG по спортивной гимнастике состоялось вручение специально учрежденного приза Федерации гимнастики Азербайджана - кубка AGF Trophy, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

За самый высокий исполнительный балл AGF Trophy были награждены Никола Бартолини (Италия) и Рифда Ирфаналутфи (Индонезия).

Награды спортсменам вручила генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Нурлана Мамедзаде.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.

В рамках Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку вручили AGF Trophy (ФОТО)