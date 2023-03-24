В команде Усика назвали причины отмены боя с Фьюри

Александр Красюк, промоутер боксера Александра Усика, назвал причины срыва боя украинца с британцем Тайсоном Фьюри. Его слова приводит talkSport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Бой отменяется, и причина в том, что все это слишком далеко зашло. Сложилось ощущение, что после того, как Усик принял [разделение гонорара] 70/30, Фьюри стал думать, что может оседлать Усика и кататься на нем столько, сколько сможет", - объяснил Красюк. По словам представителя украинской команды, британец пытался избежать поединка и поэтому ставил препятствия к заключению сделки.