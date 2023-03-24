https://news.day.az/sport/1549395.html У "Баварии" новый главный тренер
У "Баварии" новый главный тренер
Немец Томас Тухель сменил соотечественника Юлиана Нагельсманна на посту главного тренера футбольного клуба "Бавария".
Как передает Day.Az, об этом в пятницу сообщила пресс-служба мюнхенского клуба.
Руководство "Баварии" приняло решение досрочно прекратить сотрудничество с 35-летним Нагельсманном, который возглавлял команду с 2021 года. Соглашение с 49-летним Тухелем рассчитано до 30 июня 2025 года.
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