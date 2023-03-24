У "Баварии" новый главный тренер

Немец Томас Тухель сменил соотечественника Юлиана Нагельсманна на посту главного тренера футбольного клуба "Бавария".

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сообщила пресс-служба мюнхенского клуба.

Руководство "Баварии" приняло решение досрочно прекратить сотрудничество с 35-летним Нагельсманном, который возглавлял команду с 2021 года. Соглашение с 49-летним Тухелем рассчитано до 30 июня 2025 года.