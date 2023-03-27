Нападающий "Галатасарая" поблагодарил Азербайджан

Футболист турецкого клуба "Галатасарай" Мауро Икарди выразил благодарность Азербайджану после состоявшегося в Баку благотворительного матча с "Карабахом".

Как передает Day.Az, в связи с этим аргентинский нападающий опубликовал пост в своем Instagram-аккаунте.

"Благодарю Азербайджан за эту игру, организованную в помощь пострадавшим от землетрясения. Я благодарен всем, кто принял участие в этом", - написал Икарди.

Матч, прошедший на Бакинском олимпийском стадионе, завершился победой "Галатасарая" со счетом 2:1. Победный гол стамбульцев с пенальти забил Икарди.