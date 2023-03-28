Тренер «Реала» Анчелотти не будет уходить из клуба

Стало известно, при каком условии главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации The Athletic, итальянский специалист будет готов возглавить южноамериканскую сборную в том случае, если руководство "сливочных" уволит его по окончании нынешнего сезона.

Сам Анчелотти не станет расторгать контракт с действующими чемпионами Испании ради работы в стане пентакампеонов. Отмечается, что будущее итальянца в клубе напрямую зависит от итогов выступления клуба в Лиге чемпионов.

Напомним, что на стадии 1/8 финала мадридский клуб оказался сильнее "Ливерпуля". За выход в полуфинал "Реал" поборется с лондонским "Челси", который в первой стадии плей-офф по сумме двух матчей переиграл дортмундскую "Боруссию".

Сборная Бразилии осталась без главного тренера после вылета в четвертьфинале чемпионата мира - 2022 от сборной Хорватии в серии пенальти.